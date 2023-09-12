1930年，成立在英格蘭中部地區萊斯特的Wilko，一開始是一家五金行，但歷經幾次更名，以及變換銷售模式與產品後，才會變成現在較廣為人知，以販售居家商品為主的業者。

不過，Wilko並沒有撐過英國嚴峻的經濟環境，還有當地大漲的通膨。英國央行一連串的升息，也讓經營環境更加惡劣。這家近百年的老店晚景淒涼，在沒人願意在這種情況接手下，才會確定要關門大吉。

負責善後的知名會計事務所PwC表示，Wilko的重要業務已經無法起死回生，8月份時又無法及時獲得金援，來搶救孱弱不堪的業績。PwC統計，有124家Wilko店面將先於9月21日關門，而其餘222家的結束營業時間尚未正式公布。不過，Wilko配送中心的物流作業，預計15日會先行關閉。

尚未完全放棄的PwC表示，將繼續與不同業務屬性的潛在買家商談，有信心在未來幾天內完成收購交易。9月初，已與倫敦上市零售業者B&M達成共識，對方將出資1300萬英鎊，約1626萬美元買下51家Wilko商店。

GMB工會高層幹部認為，Wilko會這樣就倒閉，並不是無緣無故就造成的。本來Wilko可以在零售業做得有聲有色，但這家有濃厚家族色彩的英國企業，卻被自己的老闆給害慘了。