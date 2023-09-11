英國蘇格蘭愛丁堡大學今天指出，領導複製桃莉羊研究小組的英國科學家韋莫特（Ian Wilmut）已經去世，享壽79歲。

韋莫特2018年透露自己被診斷出患有巴金森氏症，他曾擔任蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）羅斯林研究所（Roslin Institute）團隊的負責人，該團隊於1996年成功複製出桃莉羊。

桃莉羊是第一個從成年體細胞複製出來的哺乳動物，這一突破不但登上全球媒體的頭條新聞，還為動物和醫學研究帶來新的進展。

愛丁堡大學校長馬迪森（Peter Mathieson）稱讚韋莫特是「科學界的巨人」，他的複製桃莉羊成就「改變了當時的科學思維」。

他在聲明中說：「這一突破持續推動我們現今看到再生醫學領域取得的許多進步。」

2018年，韋莫特宣布支持巴金森氏症的新研究，並透露自己被診斷出患有這種無法治癒的漸進式腦部退化疾病，可能會導致顫抖等無法控制的症狀。