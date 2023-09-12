大陸航空母艦福建號於去年6月17日舉行下水典禮。（摘自央視軍事頻道）

民國112年國防報告書今天公布，繪製中共航空母艦「福建號」，並介紹基本諸元。國防部表示，福建號為中國第一艘平板式航艦，為走向遠洋海軍的規劃，也代表國軍必須積極應對此重大威脅。

國防部今天公布「民國112年國防報告書」，同時這也是俄烏戰爭、中共對台軍演後的首本國防報告書（上一次發行為110年），格外受到重視。

中共對台文攻武嚇不斷，目前解放軍除了現有遼寧號、山東號航空母艦外，預料中共第3艘航艦「福建號」不久將來下水並成軍後，將成台灣的威脅。

在此次國防報告書中，國防部在第一篇章「區域情勢」中，也繪製福建艦，並簡介其性能，包括航速約30至31節、可搭載約40架艦載機。但媒體好奇，為何沒有將山東號、遼寧號納入。

國防部情次室助理次長黃文啓少將指出，遼寧號與山東號為滑跳甲板，飛機起降重量勢必較低、航程也短，而福建號則是中國第一艘平板式航艦，為共軍將走向遠洋海軍的規劃，因此代表國軍必須積極應對此重大威脅，並將其凸顯在報告書中。