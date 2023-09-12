肇事女士官長被依「過失致死罪」嫌移送地檢署偵辦。檢方訊後，准予周女無保請回。（本報資料照）

海軍周姓女士官長於9月11日撞擊一名吳姓男高中生，導致高中生不治。高雄左營警方今（12）日接獲周女通知在海軍總醫院住院治療，即派遣警力戒護，另經請示橋頭地檢署檢察官，於下午相驗後將周女依「過失致死罪」嫌移送地檢署偵辦。檢方訊後，准予周女無保請回。

46歲的周姓海軍女士官11日傍晚5點多，行經翠華路、新庄仔路時，疑似精神不繼突然暴衝，撞到前方停等紅燈的2輛機車，其中1對吳姓父子遭嚴重撞擊，後座吳姓高中生還遭拖行，緊急送醫救治。

警方表示，周女在現場自白、經實施酒測，酒測值為0，並配合警方製作談話紀錄，事故發生後吳姓傷者送醫急救不治。今日上午周女因癲癇到左營海總就醫。

警方已經協調周女的單位，其心理輔導官告知，軍方已成立關懷小組，並每日派兩名官兵，前往死者靈堂協助家屬，處理後事事宜。

警方將周嫌朝過失致死罪偵辦移送地檢署，檢方開庭偵訊，認為周女對於肇事過程已交代清楚，且有正當職業，沒有串證及逃亡之虞，准予無保請回。