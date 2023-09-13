皇龍2022年營收22.42億元，其中電子事業部門貢獻約5億元的營收，決議處分電子事業昆山廠全數股權後，在大陸區電子事業生產線算是完全撤出。
皇龍前身是以生產散熱元件等電子產品的能緹精密工業，後來由營建業的皇龍入主，並更名為皇龍開發。皇龍受惠南台灣新建案完工交屋，8月營收創歷史新高，由於第3季進入交屋期，9月營收樂觀可期，法人預期，單季營收可望創新高。
皇龍電子事業原有團隊還是保留，並在台灣積極尋找適不排除以開發、設計並委外生產的輕資產資產型態繼續擴大經營面向。
皇龍(3512)處分電子事業昆山廠的100%股權，今年Q4可望入帳，每股貢獻大約在2.5元附近，今日股價開高走高，一度飆上33.15元，尾盤漲幅縮至4.6%左右。
皇龍2022年營收22.42億元，其中電子事業部門貢獻約5億元的營收，決議處分電子事業昆山廠全數股權後，在大陸區電子事業生產線算是完全撤出。
皇龍前身是以生產散熱元件等電子產品的能緹精密工業，後來由營建業的皇龍入主，並更名為皇龍開發。皇龍受惠南台灣新建案完工交屋，8月營收創歷史新高，由於第3季進入交屋期，9月營收樂觀可期，法人預期，單季營收可望創新高。
皇龍電子事業原有團隊還是保留，並在台灣積極尋找適不排除以開發、設計並委外生產的輕資產資產型態繼續擴大經營面向。
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