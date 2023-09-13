FamiSuper超市店是全家便利商店於2022年推出的複合店型，鎖定消費者在家簡單煮的生活型態，提供更多的即食調理冷凍品、生鮮食材等品項，打造小巧精緻且商組齊全的超市專區。別出心裁的店內設計，更有賴創新的零售科技搭配，清晰、有效地向消費者溝通產品與廣告資訊。

在店內導入電子紙廣告看板，除了為店舖省去更換紙質廣告檔期的人力與耗材、減少砍伐樹木，亦助力零售空間智慧化。電子紙與一般的液晶螢幕(LCD)相比，則因具備「雙穩態」特性，僅在更換畫面時用電，兼顧省電，符合零售場域追求永續、減碳的需求。

此次元太與「全家」FamiSuper超市店以25.3吋E Ink GalleryTM Plus全彩色電子紙技術，展開場域驗證。此一技術正是瞄準鎖定零售百貨、餐廳的室內商用廣告看板；捷運、機場、等領域的公共與資訊顯示看板，更實際應用於台北捷運公司的數位廣告彩繪列車中。

元太比較使用32吋紙張廣告、液晶螢幕和電子紙螢幕戶外數位看板對二氧化碳排放的影響，若10萬座電子紙廣告看板每日運作20小時、每小時更新4次廣告並使用5年估算，使用電子紙廣告看板預計可較液晶廣告看板降低50萬噸的CO2排放量。若相較於傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可降低約400萬噸的CO2排放量。