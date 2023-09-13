中福(1435)因111年度財務報告經會計師出具無法表示意見的查核報告，導致於4月10日起暫停交易迄今。在中福現有團隊努力下，董事會於9月8日通過合規之111年度合併財務報告暨112年第一季及第二季個別財務報告，經主管機關許可，得於本月14日起恢復交易。中福表示，在完成合規財報並恢復交易後，公司將積極發展業務，使營運恢復正軌，同時繼續以司法行動積極追回福興股權，維護股東權益。