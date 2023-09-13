針對前董事長黃立中與中福整合行銷公司所涉及損害股東權益與非常規交易部分，公司已向智慧財產及商業法院提出民事訴訟，並申請假處分獲准，未來仍持續以法律行動追回公司所屬權益，以保障全體股東權益。

董事長陳建表示，福興股權交易案影響股東權益甚鉅，歷經財報數度延宕，導致公司二度停止交易，在經營團隊積極整頓公司、強化營運努力下，終於排除萬難，再度恢復交易。未來將持續讓公司步上正軌，亦維持公司資訊透明度，讓中福成為值得股東與投資人可充分信賴的公司。

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