第十七屆海峽兩岸媒體荊楚行聯合採訪活動將於9月18日至25日在湖北展開為期8天的活動。集結來自18家新聞媒體代表以及自媒體創作者，共計28名專業媒體人士參與。

同時，武漢臺灣周也將在9月18日隆重舉行開幕典禮。此次活動是在新冠疫情過後，睽違3年臺北與武漢直飛航班復航之下舉辦的，也是臺灣工商團體在疫情後首次踏足湖北參與的交流活動。臺灣周活動內容涵蓋湖北與臺灣的產業合作、文化交流以及專業研討會等，針對多個議題面向進行深度探討。如此，有助於更進一步的了解兩地各項產業恢復情況。也期望能通過直航的恢復，擴展更多的商業機會，促進民間的經貿和文化交流。

除了臺灣周，此次荊楚媒體行將深入探訪道教武當山發源地湖北十堰市，走訪歷史名勝古蹟感受當地風土民情，參訪地包括：丹江口水利樞紐工程、南水北調工程紀念園、特色產業綠松石、亞洲最大商用車自動化裝配車間等。再通過影片、文字、照片等多種形式，紀錄湖北的青山綠水以及湖北的鄉村建設、道教人文古韻以及現代汽車行業發展狀況。深入地挖掘在不同領域中，兩岸人文以及商貿融合發展的概況，並從中進一步地找尋雙方合作交流的新契機。

「海峽兩岸媒體荊楚行」活動已經連續舉辦了十六屆，每年皆會聚焦當年度主題，通過展示經濟發展建設成就、歷史文化古跡、鄉村建設以及兩岸交流基地等內容的形式，豐富兩地間多彩的合作交流與理解。今年也延續此一優良傳統，為兩岸媒體人士和新媒體創作者提供一個難得的機會，深入了解湖北的發展，也促進了中華文化的交流與傳播。