針對跨年晚會的主辦單位，傳出也有回建築的建商，遭質疑是否是市長的建商好友，也懷疑是否涉及標案；對此，新竹市長高虹安說，跨年晚會由公會舉辦行之有年，絕對沒有所謂建商好朋友，針對建商大家有太多想像「大可不必」，更酸說，若真要講建商關係，那執政黨會有更多讓大家細細探究。

高虹安今出席市府活動，會後針對外界質疑她與回建築建商的關係，高表示，這跟朋友是建商有什麼關係？而且回建築按最近媒體披露，也是看媒體講說，昌益跟昌禾公司好像較複雜，有投資又有建設，對於這些建商公司內部架構真的不是很清楚，也不是很熟悉。

高虹安說，跨年晚會由公會舉辦行之有年，這次是楊縣長得知竹市有追加預算，有可能也要辦跨年。而楊縣長站在大新竹共好的情況下，這麼近的距離都辦跨年活動，認為力量可能會分散，所以才會在7月互動討論，後來她與楊縣長討論就循往例，由民間自辦。

高虹安說，她也特別跟主計處來確認過，追加的350萬元跨年活動預算可流用絕對沒有所謂建商好朋友，針對建商的部分大家有太多想像，其實真的大可不必。她也酸說，如果真的要講建商關係的話，那執政黨會有更多，可以讓大家細細來探究。

至於辭去民眾黨職是否怕影響選情，高虹安則表示，上周已向民眾黨主席柯文哲，主動提出要辭去新竹縣市黨部主委、選決會委員及中央委員等3職，理由是她擔任新竹市選委會主委，根據《選罷法》規定，大選開始後須維持行政中立，跟人事處討論後決定請辭黨職。

高虹安說，接下來新竹黨部交由市議員李國璋擔任主委，選決會委員已請辭被接受，中央委員部分收到慰留，但昨天請假未與會，會再跟主席討論如何處理，強調是自己主動請辭，更專心市政。