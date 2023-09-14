嘉義縣某消防分隊救護車，日前一名陳姓救護志工小隊長在安裝完12導程心電圖機後，用原況相機拍下數張照片，並傳給葉姓警消教官檢查，葉姓教官滑手機檢視時，其中一張照片卻傳出詭異女聲「哩那欸掛安餒…」，有如鬼片音效，讓聽到人的無不毛骨悚然。

據拍下照片的救護志工小隊長表示，當下只有他1人在救護車內安裝設備，現場沒有其他女性，且他把12導程心電圖機安裝好後，就隨手拍下近10張照片傳給葉教官，事後才知道其中1張原況照有詭聲。

葉姓教官說，為爭取患者黃金搶救時間，嘉縣各消防分隊24輛救護車，已全面配置12導程心電圖機，日前志工傳安裝完成照給他，他按住原況圖仔細檢查，其中1張卻傳出疑似女性的詭聲「哩那欸掛安餒…」，一度嚇傻，對照其他原況照都只有車行經過背景音，這張照片放出來詭聲卻十分清楚。

農曆鬼門關，救人的救護車卻錄到疑似來自靈界的聲音，大家心裡都毛毛的，據了解，該分隊近期並未到載到失去生命跡象女傷患，有印象已是1月的事，事後已將救護車開到鄰近媽祖廟，請廟方人員協助祭拜，但大家仍不時放出照片，想聽聽靈體是否有留下其他訊息。

民俗專家廖大乙向媒體表示，靈體發聲讓救護志工拍攝到，第一點是想表達有遺願未完成，第二點是要讓大家知道有其他世界的朋友，並建議將車輛開到附近城隍廟，秉告城隍爺幫忙把冤屈的靈帶走，若確定車內機器都沒有任何問題，可能曾於救護車內往生女性有遺願未完成。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！