媒體報導「臺中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，農業部回復不方便提供」情事，農業部澄清，從未拒絕提供，而是請對方依程序索取資料。

農業部說明，經查相關同仁有接獲自稱是台中市食安處承辦人員電話了解進口雞蛋是否安全並索取相關資料，同仁回復專案進口雞蛋在邊境都通過防檢署與食藥署逐批檢疫檢查及食安檢驗合格後才能入境，政府都有嚴格安全把關機制，因來電無法確認其單位及身分，建議其應依程序來函索取資料。

農業部表示，已於昨（14）日晚始接獲臺中市政府農業局來函索取相關資料，將依程序辦理回覆。