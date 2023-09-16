民進黨總統參選人副總統賴清德今（16日）到雲林拜廟祈福，他在斗南鎮順安宮表示，過去的政府重北輕南，南部的基礎建設都不夠，如果他當總統，要來推動台灣平衡發展，每一個縣市都一樣，不要說某個縣市走100步，其他縣市都在原地踏步，一個人走比較快，一群人走比較穩。

賴清德闡述，未來如果他當總統，他會成立一個平台，由行政院和地方政府定期密切合作，例如雲林縣有什麼建設要做、斗南鎮有什麼需求，大家共同討論後提出來，未來要發展哪裡，5年之後會有什麼成果，10年之後進步到哪裡，這樣一步一步，錢才不會浪費。

賴清德說，他希望各縣市的基礎建設都要做好，處處才能夠安居，住雲林也可以，住台北也可以，因為基礎建設大家都有，環境都改善了，也許住斗南就好不一定要住在斗六，各個鄉鎮都有基礎建設。

他表示，他也會支持在地產業，支持年輕人回來故鄉推動地方創生創業，不然現在年輕人很多都在北部，老人家留在故鄉，連吃熱騰騰的三餐都困難，也無法含飴弄孫，他經常遇到一對老夫婦帶著包袱，問他們要去哪裡，說「要去看孫子」，這種情形要來改變，要讓年輕人回來故鄉打拚，有商業、地方創生、社會企業，「處處可以安居，人人可以樂業」就是未來的目標。