北市消防局於今（16）日下午分別在國立臺灣科學教育館周邊公園道路及內湖區樂活公園社區舉辦112年「國家防災日」防災教育宣導活動，並成立「臺北市到院前超音波小組」。（圖／北市消防局提供）

北市消防局於今（16）日下午分別在國立臺灣科學教育館周邊公園道路及內湖區樂活公園社區舉辦112年「國家防災日」防災教育宣導活動，並成立「臺北市到院前超音波小組」。（圖／北市消防局提供）

北市消防局於今（16）日下午分別在國立臺灣科學教育館周邊公園道路及內湖區樂活公園社區舉辦112年「國家防災日」防災教育宣導活動，並成立「臺北市到院前超音波小組」，使救護人員於關鍵時刻利用超音波技術，對氣管插管後，氣、血胸或心包膜積液以及腹內游離積液或腹內出血等狀況進行快速準確的診斷。

北市消防局於今（16）日下午分別在國立臺灣科學教育館周邊公園道路及內湖區樂活公園社區舉辦112年「國家防災日」防災教育宣導活動，並成立「臺北市到院前超音波小組」。（圖／北市消防局提供）

北市消防局於今（16）日下午分別在國立臺灣科學教育館周邊公園道路及內湖區樂活公園社區舉辦112年「國家防災日」防災教育宣導活動，並成立「臺北市到院前超音波小組」。（圖／北市消防局提供）

北市消防局於今（16）日下午分別在國立臺灣科學教育館周邊公園道路及內湖區樂活公園社區舉辦112年「國家防災日」防災教育宣導活動，並成立「臺北市到院前超音波小組」。（圖／北市消防局提供）

「國家防災日」教育宣導活動內容包括豐富多元的防災宣導攤位、防災能量展示、台北市搜救隊體驗、「拼防災」大模型體驗、童軍求生密技體驗、防災品DIY及精采的舞臺表演等，讓民眾在遊戲中學習防災知識，闖關集章完成可將神秘闖關完成禮帶回家。此外，消防局也再次力邀「超人力霸王」跨界合作，加入機甲怪獸元素，讓小朋友可駕駛小型消防車，和超人力霸王一起保護城市及家園。

活動當日，消防局特別舉辦迎接「心」生命感恩大會，邀請心肌梗塞康復出院患者、救護人員與醫師，共同分享消防、醫療環環相扣成功救援之喜悅。同時宣布成立「臺北市到院前超音波小組」（TPOCUS），使救護人員於關鍵時刻利用超音波技術，對氣管插管後，氣、血胸或心包膜積液以及腹內游離積液或腹內出血等狀況進行快速準確的診斷。

蔣萬安市長到場頒發超音波能力徽章予8名超音波小組成員代表，並致贈感謝狀感謝台北馬偕醫院在訓練及考核過程中提供之協助，更期許台北市到院前超音波小組能夠發揮所長，持續拯救更多生命及家庭。

消防局表示，台北市到院前緊急救護為全國首屈一指，災害發生時能夠快速到達現場，給予傷患最適切的急救處置並送往適當的醫院；而持續提升緊急救護服務品質，將災害傷亡降到最低，也是防災重要的一環，同時利用本次活動特別呼籲市民朋友們能常保防災意識，一同守護家園。