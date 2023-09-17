中共解放軍在西太平洋進行史上最大規模的海空聯訓落幕，日本防衛省昨（16）日通報，山東號航艦編隊15日穿越巴士海峽轉往南海方向。軍事評論家、前海軍艦長張競痛斥，台灣緊鄰此等軍事活動範圍，政府卻未發布任何資訊，難道是國安高層認為無法產生內部政治效應，賣不成芒果乾嗎？

日本防衛省統合幕僚監部發布中國海軍艦艇的動向，提到13日至14日確認包含山東號航艦在內的多艘中國海軍艦艇組成的編隊正在太平洋海域航行。在此期間，海上自衛隊觀測到山東號戰鬥機約40架次、直升機約20架次總計60架次的艦載機起降活動。14日至15日確認山東號的多艘艦艇編隊通過巴士海峽，從太平洋向南海方向航行。

對此，張競今在臉書提到，台灣緊鄰此等軍事活動範圍，卻未發布任何資訊，難道又是國安高層認為發佈山東艦駛返南海，無法產生內部政治效應，賣不成芒果乾，得不到政治利基，就對選情沒有辦法加分嗎？

張競進一步說明，11日穿越台灣以南呂宋海峽則計有航空母艦山東艦（舷號17）、導彈驅逐艦桂林艦（舷號164）、湛江艦（舷號165）、長沙艦（舷號173）以及導彈護衛艦咸寧艦（舷號500）、許昌艦（舷號536）、黃岡艦（舷號577）以及901型綜合補給艦查干湖（舷號905）與903A型綜合補給艦駱馬湖艦（舷號907）；再加上927型海洋水聲監測艦錢塘江艦（舷號781）與黃浦江艦（舷號784）以及082型近岸港灣掃雷艦奉化艦（舷號803）與082I型近岸港灣掃雷艦枝江艦（舷號806）等共13艘。當時隨同山東艦航艦編隊駛向西太平洋之兩艘低噸位沿海淺水掃雷艦（艇），還有2艘水聲探測艦，再加上另艘綜合補給艦以及1艘驅逐艦與1艘護衛艦，至今不知去向，「難道又在神不知鬼不覺時刻，穿越呂宋海峽返航了嗎？」

張競直言，解放軍艦艇進出周邊水道來來回回，哪些還在西太平洋海域活動，哪些已經返航，掌握動態應是展現海域監控實力最好機會，執政高層希望拉攏他方撐腰力挺，希望受到國際社會重視，「難道不該展現點本事嗎？」

「解放軍海軍邁向深藍進出大洋操兵，受限於地緣條件，必須穿越多個水道很難隱匿動態」，張競強調，若徒有地利優勢，卻未公開展現海域監控實力，卻天天夢想要他方力挺，怎麼可能有免費午餐？張競說如今已浮現要台灣人認真準備打巷戰與透過游擊戰抗爭論調，難道不是因為無法展現出掌握周邊軍事動態，所造成的後果嗎？