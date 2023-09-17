進口蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲昨天親上火線公布流向。台中市長盧秀燕今天受訪表示，這是好的開始，但拜託農業部盡快給地方政府所有洗選加工業者的清單及分配數量，讓地方政府不用大海撈針，可以更精準地掌握流向並進行查察。

陳吉仲昨天公布今年3到7月共進口1億4531萬顆蛋，其中洗選17.14％、加工23.59％，庫存殼蛋4.3％、庫存加工蛋17.78％，另外耗損與到期37.18％約5000萬顆，但未公布洗選及加工業者名單。

盧秀燕說，前兩天市府查一個進口商，該進口商倉庫在新北，因此委託新北市政府幫忙查察，業者說他們只負責進口，進口完的蛋就交給農業部，因此他們不知道蛋的去向，我想可能就交給類似台農的洗選業者或加工業者，所以迫切需要掌握洗選業者及加工業者名單和數量，這樣我們就不用大海撈針地查蛋。

盧秀燕表示，根據昨天農業部公布資料可發現，進口的17％是上架或下架，但其中加工蛋高達23％，例如液態蛋、白煮蛋或魯蛋等，加工蛋比上架的還多，由於加工蛋或液態蛋沒有盒裝包裝，因此基層中小商家或消費者也搞不清楚是國產蛋或進口蛋。前兩天桃園查獲液態蛋中，把進口蛋及國產蛋混在一起，沒查到的還有多少？因此蛋的流向更加重要，才能比較具體去查蛋，希望拜託農業部，盡快提供各縣市政府加工洗選蛋業者清單與分配數量。

盧秀燕說，即使現在無法拿到所有資料，市府也是積極查察，事件發生以來，市府大海撈針查了100多家，今天再進行第二波液態蛋查察，查蛋工作沒有因為假期停止，非常感謝食安處同仁。