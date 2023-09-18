有些人會因為惰性，而無法持之以恆，導致先前的努力付諸流水，不過，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、摩羯座、獅子座非常自律，會為了達成目標，絕不允許自己鬆懈下來，即使再苦、再累也依舊會咬緊牙關，直到成功為止。

▍處女座

當下定決心做一件事，就會立刻動起來，說戒掉什麼，也會馬上克制自己，這就是超級自律的處女座，為了達成目標，總能堅持與惰性對抗，一有鬆懈的念頭，就會對自己「下狠手」，也會通過各種方式來激勵自己，絕不允許敗給惰性，會讓自我要求高的他們無法接受。

▍摩羯座

摩羯座也屬於極度自律的類型。惰性誰都有，關鍵在於能否持續對抗，最終克服、戰勝！而在這方面，他們做得很好，當有懈怠的想法時，強大的理性會告訴必須該怎樣，絕不能怎樣！目標導向，行動力超強的他們會保持高度自律，直到實現目標。

▍獅子座

惰性是負面的詞彙，獅子座不想與它沾上邊！而陽光、活力、積極，才是他們的代名詞！無論是工作或生活中，總是堅持與惰性鬥爭，不允許因為懶惰而毀掉前程，即使再苦、再累、再受罪依舊會咬緊牙關，勇敢地向前，強大的自律，不得不讓人佩服。