高雄陳姓男子因欠下鉅額賭債，偷偷賣掉媽媽名下不動產出售、獲利上億元後中飽私囊，不但未依法申報贈與稅，還故意轉移財產至太太名下並離婚。國稅局發現後補徵加罰鍰7256萬元，並將該案移送至法務部行政執行署高雄分署，執行官向法院聲請對陳男管收三個月獲准，強力執行達2800萬元。

高雄分署表示，陳男之舉屬於遺產與贈與稅法規範之贈與行為，依據遺產與贈與稅法第24條規定贈與人於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，應自行向國稅局申報贈與稅。陳男未自行申報贈與稅，遭國稅局查核後，補徵贈與稅與課處罰鍰共計7256萬餘元，並移送高雄分署強制執行。

依據111年12月9日最高法院民事大法庭作出108年度台抗大字第897號裁定統一見解，認為執行法院（包括行政執行分署）於必要時，可以核發執行命令終止債務人為要保人的保險契約，命第三人保險公司償付保單價值準備金。高雄分署審酌符合前述標準後，發文強制終止陳男名下5張保險契約，並扣押保單價值準備金，共計執行660萬元入帳國庫。

除強制執行保單以外，執行官還查出，陳男知道自己有納稅義務時立刻將可運用資金購買房產，並登記在配偶名下，又與配偶離婚，企圖規避被執行之風險，這些行為符合《行政執行法》第17條管收要件，執行官向法院聲請對其管收3個月獲准。

此案經強力執行，迄今國庫已進帳2800萬元，剩下金額執行分屬仍要強力執行。高雄分署呼籲，民眾若有未繳納之稅款或罰鍰應盡速繳納，除了可能遭到管收外，勿使繳納保費多年之保單遭到終止，造成將來可請領之保險金泡湯，得不償失。