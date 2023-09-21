南韓總統尹錫悅今天表示，如果俄羅斯幫助北韓強化武器計畫，以換取北韓對俄烏戰爭的支援，這將是「直接挑釁」，南韓及其盟友將不會袖手旁觀。

路透社報導，尹錫悅在年度聯合國大會發表演說時指出，北韓核武和飛彈計畫不僅對南韓構成生存威脅，也對印太地區和全球和平帶來嚴重挑戰。

他提及：「聯合國安理會常任理事國被視為世界和平的最終守護者，若透過入侵另一個主權國家發動戰爭，並從一個公然違反聯合國安理會決議的政權獲得武器和彈藥，這是自相矛盾的。」

南韓與美國已表達憂心，俄國可能試圖從北韓取得彈藥，以補充因烏克蘭戰爭而減少的庫存，北韓則為核武和飛彈計畫尋求俄羅斯技術協助。

尹錫悅說：「如果（北韓）取得強化大規模殺傷性武器（WMD）能力的必要資訊及技術，以提供俄羅斯傳統武器作為交換，這項協議將會是直接挑釁，不只威脅到烏克蘭的和平及安全，也會危及大韓民國（南韓）。大韓民國及其盟友和夥伴將不會袖手旁觀。」（譯者：陳正健）1120921