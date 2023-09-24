因屏東明揚國際科技公司大火殉職的勇消施寶翔（白衣者），過去曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，對於山域搜救內行的他，總不吝的指導新進們。（摘自花蓮縣消防局臉書／羅亦晽花蓮傳真）

因屏東明揚國際科技公司大火殉職的勇消施寶翔（黑衣者），過去曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，對於山域搜救內行的他，總不吝的指導新進們。（摘自花蓮縣消防局臉書／羅亦晽花蓮傳真）

屏東科技園區明揚國際科技公司大火，釀4名消防員殉職，其中一名勇消施寶翔曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，不僅替隊上帶來活潑與朝氣，更大方指導新進山域搜救技巧，噩耗傳出後，消防局昨在臉書粉專發文，悼念他堅守崗位的勇敢與犧牲。

花蓮縣消防局指出，37歲施寶翔2006年專23期畢業分發到富里分隊服務，期間對消防工作保持熱情，每天兢兢業業，認真完成任務，且認真學習與精進的態度，同仁都看在眼裡並被感染，也因為分隊有他，工作氣氛總保持活潑與朝氣。

消防局說，施寶翔對山域搜救領域相當內行，總是身先士卒，前往山區執行任務，總不吝指導新進，將技能毫不保留地貢獻在消防工作上，是非常出色的山域搜救教官，2015年6月他調回故鄉屏東，大家雖感到不捨，但也替他開心。

直到今年9月22日的不幸噩耗傳來，讓消防局同仁感到震驚不已，「那位年輕有抱負、盡責消防弟兄，怎麼就這樣離開了大家」，他的殞落是消防界一大損失，且當時正是吃飯時間，消防弟兄們卻毫無食慾，夜裡更是難過得睡不著覺，大家均陷入深深的悲傷與哀悼中。

消防局也在文中最後提及，施寶翔為了救人於水火，不顧個人安危，堅守崗位，最終不幸犧牲，他永遠是消防弟兄心中的英雄，其無私奉獻和勇氣將永遠激勵大家，「我們會記住您的勇敢和犧牲，您是我們的驕傲，在我們的心靈深處，您的精神將永遠陪伴著我們。」