桃園市政府為迎接即將到來的國慶日，規畫國慶月系列活動，日前舉辦記者會公布6個主視覺，卻有民進黨議員臉書貼文質疑，活動中的1項熊作品，是日本玩具公司旗下知名的「庫柏力克熊」，若未拿到授權恐怕是抄襲。而創作者金羽毛流體藝術特助胡宜鈞今晚澄清，該公司致力推廣流體畫，採購了熊的主體並原創國旗流體畫作品，希望藝術創作能獲得支持，喊冤絕無抄襲。

胡宜鈞說，公司在桃園深耕30多年，最早從事衣服色料相關產業，為了因應時代潮流轉型，特別在2021年成立流體畫品牌金羽毛流體藝術，致力推廣這項新興的藝術，除了販售顏料外，也製作相當多的設計作品，推廣民眾體驗流體畫的樂趣。

她說，日前桃園市青年事務局舉辦青創嘉年華，公司看了覺得很有意義，自行投稿設計作品，就是帶有國旗意象設計的流體畫熊，在創作時只有採購熊的外觀主體，流體畫的國旗外觀設計都是自行構想創作，他們也比對過日本的庫柏力克熊，認為作品並不相似，對於民代在網路上的貼文爆料，不經查證的指控覺得委屈，也認為不應該抹殺在地職人對於推廣流體畫的努力，而且這隻熊只是參加國慶主視覺記者會的周邊展品，沒有販售營利行為。

青年局長侯佳齡則說，當時市府舉辦國慶月宣傳活動，基於讓在地年輕職人有更多曝光的機會，順勢邀請職人提供相關文創作品展示，期盼能有更多人支持在地文創工作者，對於有民代指控抄襲，絕非事實也覺得遺憾，希望大眾給予在地優質的文創工作者能夠給予多一點鼓勵。