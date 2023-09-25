警循線查緝35歲王姓主嫌等6人到案，其中有3名未成年，同時起獲毒品及刀械等證物，全案訊問後依強盜等罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。（圖／警方提供）

台北市內湖日前發生一起持刀搶劫案，22日晚間1名王姓犯嫌以借貸為由約出陳姓男子，然後持刀將琛男身上的現金11萬餘元及金項鍊搶走，陳男隔天向警方報案，警方循線將王嫌等6人查緝到案，其中竟有3名未成年，訊問後依強盜等罪嫌移送偵辦。

警方表示，內湖分局於9月23日上午獲報，被害人陳男遭人以借貸為由約出，將其毆打成傷，並搶走身上現金、項鍊等物，內湖分局随即成立專案小組，調閱相關資料研析，並報請臺灣士林地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方調查，經查本案係借貸糾紛引起，王嫌假意約被害人商談借款事宜，再率眾持刀強行將被害人押上車，取走其身上現金11萬餘元及項鍊等財物。警循線查緝35歲王姓主嫌等6人到案，其中有3名未成年，同時起獲毒品及刀械等證物，全案訊問後依強盜等罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

內湖分局針對不法犯罪行為，將持續展現強勢掃蕩作為，嚴正執法、除惡務盡的決心，以淨化轄內治安，保障民眾生命財產安全。