武術項目持續在蕭山瓜瀝運動中心進行，26日進行男子南拳南棍賽事，上午先進行男子南拳項目，中華隊劉菖閔、賴柏瑋先後登場，同以9.713分並列第5，目前暫居第一的印尼選手霍雷修斯（Harris Horatius）拿下9.756分。南棍項目劉菖閔、賴柏瑋雖然維持水準，仍不足以站上頒獎台，賴柏瑋以總分19.429並列第4，劉菖閔則以總分19.426、第6做收。

兩位中華隊選手出賽次序靠後，第17位出場的賴柏瑋在動作質量、演練水平以及難度等級分別獲得5.00、2.713、2.00，總分9.713分，20位選手中壓軸登場的劉菖閔，3個項目與賴柏瑋同分，能否奪牌就看下午登場的南棍項目，將由2項目加總做為最終成績。

賴柏瑋在南棍項目第6位登場，動作質量、演練水平以及難度等級分別獲得5.00、2.716、2.00，總分9.716分，劉菖閔則在3項目中拿下5.00、2.713、2.00，總分9.713分。

霍雷修斯維持高檔表現，南棍項目再拿下9.705高分，以兩項目總合19.506分奪下金牌，銀牌則落在了南韓選手李勇紋手中，他拿下19.472分，澳門選手黃俊華以19.763獲得銅牌。