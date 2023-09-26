南韓首爾中央地方法院今天上午對南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明進行逮捕必要性審查。

韓聯社報導，這是南韓憲政史上首次，國家禮賓順序排行第8的在野黨黨魁出庭接受逮捕必要性審查。由於李在明3天前才結束24天的絕食示威，健康狀況依然不佳，所以拄著拐杖走進法院。

李在明遭控在一起開發案中收受企業賄賂，檢方為進行相關調查，本月尋求將他逮捕。李在明疑似在擔任京畿道知事期間，要求一家公司非法轉移800萬美元（約新台幣2億5600萬元）資金至北韓。

李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約新台幣4億8200萬元），涉嫌瀆職。

李在明去年代表共同民主黨參選總統，最後敗給保守派候選人尹錫悅。他否認不法行為，稱這些指控全是「捏造」和「政治陰謀」。

李在明今年8月31日開始絕食抗議，理由包括尹錫悅政府經濟管理不善、媒體自由受到威脅，以及未能抵制日本排放核處理水等。

由共同民主黨掌控的南韓國會21日投票，意外通過解除李在明的逮捕豁免權，引發他的支持群眾反彈。

法庭將對控辯雙方意見進行審查，於今晚或明天凌晨決定是否批准逮捕李在明。李在明將在首爾看守所等待審查結果出爐。