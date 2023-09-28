花蓮縣境狹長，影視資源集中在花蓮市，其他鄉鎮民眾若要看電影，至少需花費近1個小時的車程，才能欣賞電影。花蓮縣文化局爭取中央補助，打造縣內第一台行動電影車「花鐵號」，30日將在文化局你來廣場辦理戶外電影放映活動，象徵電影車正式啟航，並在下月起展開下鄉巡迴電影放映。

花蓮縣文化局日前以行動電影車計畫向文化部爭取經費並獲520萬元挹注，購買2台3噸半小貨車，其中一台裝上150吋的LED電視牆及影院級音響設備，另一台則載運人員與設備。

文化局指出，行動電影車名為「花鐵號」，9月30日中秋連假期間，搭配石雕藝術季市集活動，下午2時在文化局你來廣場辦理戶外首映會，播放由侯孝賢導演、鳳飛飛主演的城市愛情輕喜劇《風兒踢躂踩》，且現場還有準備限量披薩、爆米花等小點心。

文化局說，30日的「花鐵號」初登場結束後，10月至12月將陸續前往豐濱鄉新社國小、豐濱國小、秀林鄉崇德部落集會所、富里鄉東竹國小，及壽豐鄉水璉社區活動中心等地放映電影，且未來1年的目標希望能巡迴各鄉鎮市放映1場電影，地方也可主動提放映需求，相關資訊可至「花蓮鐵道電影院」臉書粉專查詢。

文化局表示，推廣藝文平權，近年啟動藝術下鄉計畫，透過演出活動、音樂等，進一步將藝文資源帶入其他鄉鎮市，希望未來能透過「花鐵號」讓電影深入偏鄉，讓每位民眾都能享受就近看電影的樂趣。