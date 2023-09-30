白宮今天表示，在科索沃邊界偵測到大批塞爾維亞部隊集結，敦促塞爾維亞撤離軍隊，以免在發生致命衝突後破壞局勢穩定。

科索沃一名員警9月24日遭襲擊身亡，接著靠近塞爾維亞邊界一座村莊的修道院爆發槍戰，是科索沃局勢近年最嚴重的一次惡化。

法新社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們正密切關注大批塞爾維亞軍隊沿著與科索沃接壤的邊界部署的狀況…包括前所未見地部署先進塞爾維亞火砲、戰車與機械化步兵部隊。我們認為這是嚴重破壞穩定的發展。」

柯比說，「我們呼籲塞爾維亞自邊界撤軍」，目前還不清楚塞爾維亞集結部隊的用意，但這樣的發展令人擔憂。

他又說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）通電話，敦促「立即降低緊張情勢並恢復對話」。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也與科索沃總理談過。

柯比還提到，北大西洋公約組織（NATO）將增加「科索沃維持和平部隊」（KFOR）的駐軍。

3名塞爾維亞槍手9月24日在班尼斯卡（Banjska）附近伏擊巡邏員警，之後退守到一處東正教修道院內，與科索沃警方駁火數小時後死亡。

科索沃塞爾維亞族政黨的成員今天透過律師承認本週稍早率領一群槍手與科索沃警方爆發衝突。

柯比說，這場攻擊的手法「高度精密複雜」，涉及大量人力、車輛、設備與訓練。他說：「這很令人擔憂。看起來不像只是一群人聚集起來犯案。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120930