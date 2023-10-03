家樂福家速配10月11日前滿399元享免運。（家樂福提供）

因應小犬颱風來襲，大潤發生鮮蔬果、肉與海鮮品或颱風專區品項，皆有2倍備貨量，並推出多款優惠，即日起至10／5，台灣完株金針菇300克，特價37元；產銷履歷三星上將青蔥300克，特價89元；大潤發獨家紐西蘭大粒雙享奇異果，6入原價199元，特價179元；大比目魚切片260克單片原價129元，任兩片特價238元；美國單骨牛小排100克原價90元，特價70元；國產雞棒棒腿，1台斤原價180元，特價129元。

大潤發獨家紐西蘭大粒雙享奇異果，6入原價199元，特價179元。（大潤發提供）

大潤發一食之選乾拌麵2袋，特價149元。（大潤發提供）

除此之外，大潤發亦針對防颱夜必備的熱門乾貨商品，推出特價優惠，一食之選乾拌麵2袋，特價149元；遠洋罐頭3入1組，每組102元；盛香珍風味煎餅買1送1，平均單件39元，而防颱專區中，亦提供電池、雨衣、手電筒、泡麵、罐頭等必備商品。

家樂福因應防颱購買潮，且適逢周年慶檔期，商品如泡麵、罐頭、冷凍冷藏商品、清潔用品皆備貨量為同時段2成貨量以上，特別是民眾擔心的葉菜類商品，目前全台備貨量皆有2~3倍貨量，隨時備貨方便民眾採買。另家樂福家速配推出颱風天快送服務，活動期間10月11日前滿399元享免運、滿888元折$0元。