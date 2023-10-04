苗栗縣竹南鎮假日之森沙岸持續崩塌，直接威脅苗栗縣政府創客基地安全。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森沙岸持續崩塌，直接威脅苗栗縣政府創客基地安全，縣府緊急調來消波塊暫時保護創客基地下方沙岸。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森沙岸持續崩塌，直接威脅苗栗縣政府創客基地安全，縣府緊急調來消波塊暫時保護創客基地下方沙岸。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森沙岸持續遭海水掏空崩坍，危及苗栗縣政府創客基地安全，縣府水利處緊急動工搶救，雇請廠商調集三角鼎消波塊，在創客基地下方沙灘，築成一道臨時堤防，期望能以此抵消海水掏空力道，並藉由東北風帶來積沙回填固沙，目前工程已經施作，但也引起部分人士擔憂消波塊護岸功能是否帶來反效果，縣府表示目前是屬緊急搶救施工，未來將待中央核定長久防護固沙方案後，再作整體施工。

假日之森濱海沙岸近幾2年來因突然出現嚴重海水淘空積沙，造成沙岸持續後縮崩塌，原本苗栗縣政府文觀局興建的1條木造自行車步道，也因而崩塌毀損，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明都多次到場會勘過，鍾東錦指示縣府水利處等提案送內政部營建署爭取補助固沙護坡。

原本，縣府一度提出以沙腸袋固沙計畫，但被質疑會嚴重影響民眾運動休憩，民間建議以中央二級海岸防護計畫，採防風林或是植栽定沙方式進行，縣府所提方案多次被營建署退回修正，目前仍還在審核中，何時能夠定案？尚未可知。

其中，月前由立委陳超明召集水利署、林保署等單位會勘，朝向以與自然共存的方向努力，不再增設人工硬體建設，避免再造成突堤效應，不會採用設置消波塊和水泥護堤類工程，轉而向中央爭取二級海岸防護計畫資源，朝向以防風林或是植栽等定沙方法進行。

只是二級海岸防護計畫屬中長期工程，近日來，海水掏空沙岸的情況急劇加速，先前縣府文觀局斥資800百萬元施作護岸工程，結果發生護岸土場兩側沙岸崩塌速度加快，沙岸崩塌線兵臨城下，直接危及南側縣府創客基地安全。

縣府水利處緊急撥用搶救基金，請廠商進場利用縣府備用的消波塊，在創客基地下方沙灘緊急築成短堤，防止海水直接掏空沙岸，並期望即將到來的強勢東北季風，能夠補回部分積沙，水利處長楊明鐃強調，目前施作目的只是在緊急防護沙岸崩坍危及創客基地，中長期護沙工程將待中央核定下來後再行全面施作。