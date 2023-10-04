中華射箭隊本屆杭州亞運在反曲弓項目只剩女團還有機會奪牌，湯智鈞／雷千瑩今天在混雙8強對決日本的古川高晴／野田紗月，雙方以4比4進入加射決勝，結果「雷母」雷千瑩加射出現6分失誤，以15比16敗陣，無緣4強。

第1局雷千瑩射出一支6分箭，讓日本組合以37比32拔得頭籌，以2比0領先，不過雷母第2局首支就射出10分箭，中華隊其餘3箭都有9分水準，以38比34勝出，扳成2平。

第3局中華隊射出37分，迫使後射的日本最後兩箭都得是滿分，結果古川高晴

射出9分，中華隊勝出以4比2「聽牌」，第4局戰平就能晉級4強。結果日本在3支滿分箭後，古川的8分箭給了中華隊扳平契機，可惜湯智鈞9分，需要雷母10分箭才能扯平，卻只射出8分箭，中華隊以36比38輸掉第4局。

延長加射雙方各射1箭到分出勝負為止，雷千瑩卻射出脫靶的6分，讓壓軸的古川射7分以上就能勝出，最後以8分箭結束比賽。