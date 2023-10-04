國慶4天連續假期從10月7日至10月10日，為維持國道交通順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，建議民眾上路前可先用手機打開1968App或上高速公路局網站了解管制措施與即時路況，善用替代道路以避開壅塞路段。

高速公路局預估國道5號將吸引大量車潮，於沿線交流道實施嚴格匝道儀控以維持雪山隧道通行，國道公路警察局除協調高速公路局於國道5號加派6組拖救車輛，並規劃全線預置警力，快速提供服務，維持交通順暢。

另外國慶焰火訂於112年10月10日20時至20時45分在臺中市中央公園施放，提醒駕駛人於焰火施放展演時段，勿慢速行駛、違規臨停或路肩觀看，以避免發生追撞，若有上述違規情形將依道路交通管理處罰條例第33條第1項處罰新臺幣（下同）三千元以上六千元以下罰鍰。

若在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將依道路交通管理處罰條例第43條第1項處罰六千元以上三萬六千元以下罰鍰，當場禁止其駕駛並吊扣該汽車牌照六個月，國道公路警察局將編排警力驅離及加強取締違規情形，祝國慶日假期行車平安。