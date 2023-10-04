結婚是人生一大喜事，而大陸某些地區有婚鬧這習俗，但過頭了可就不好玩了。大陸一位新郎近日被鎖上鐵鍊，重點是鑰匙還丟了，最後只能用電鑽開鎖。

據《頭條新聞》報導，山東濟寧一位新郎被鎖上鐵鍊。影片拍攝者表示，鑰匙可能被丟到旁邊也找不到，最後家人只好用電鑽強行開鎖，希望大家參加婚禮還是可以文明一點。從影片中可見，新郎的脖子上鎖上一個大鎖。

影片曝光後，不少人紛紛留言「什麼時候能取消這種低俗婚鬧，結婚本就是高高興興的事」、「如果說把蛋糕糊在臉上，綁在樹上之類的婚鬧勉強還屬於可以接受的範圍的話。那往脖子上戴鍊子，這就是對人的極端侮辱了，又不是狗」、「沒點開就知道是山東」、「不敢說山東婚鬧厲害，只能說我知道的是真往海裡丟，往樹上綁，看了好多次」、「反正東北這邊沒有這種婚鬧」。

此外，上月山東也有婚鬧，男子用滅火器狂噴2名伴娘，讓伴娘嚇到尖叫，之後還被噴到倒地，而眾人嘻嘻哈哈的狂笑。該事件也遭到網友撻伐。對此，拍攝者說，事前有先跟伴娘們討論過，事後也有幫忙清乾淨，她們也沒有追究。