泰國曼谷3日驚傳槍擊案！一名曼谷知名私立國際學校Essence school的14歲青少年在大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）持槍掃射，導致2死5傷。據悉，疑患有精神疾病的兇嫌在落網後還聲稱，腦海中一直有聲音要他開槍殺人。對此，泰國警方也表示，槍手在網路上花費逾1萬泰銖（約合新台幣8718元）購買玩具槍後，再將其改造成真槍行兇。

事發於3日下午4時許，當時百貨內突傳槍響，嚇得數百位民眾尖叫逃竄至街頭，警方獲報後火速趕抵現場，立即逮捕少年槍手，該起槍擊案共造成1名大陸女遊客及1名緬甸女工人不幸身亡，另5人輕重傷，包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。

對此，曼谷私立國際學校Essence school也發布聲明指出，兇嫌確實是該校學生，校方除了向死傷者家屬表達慰問外，也將全力配合警方調查，希望外界尊重未成年嫌疑犯與其家屬的隱私。據悉，距離「暹羅百麗宮百貨」步行僅7分鐘距離的Essence school，是當地一間知名的貴族學校，每學期的學費高達4000美元（約合新台幣12.9萬元），可見兇嫌的家境相當富裕。

事發後，槍手父母隨即前往警局探視兒子，而泰媒也訪問到槍手的一名親戚，對方僅表示，「事出必有因。」

泰國媒體指出，目前警方已在未成年槍手家中搜索出多發子彈，以及打靶用的練習紙，且槍手犯案用的槍枝最初是在網路上花了1萬多泰銖購買的玩具手槍，只能發射空包彈（blank rounds），但沒想到兇嫌卻透過網路教學將其改造成能夠發射實彈的手槍。

泰國國家警察局長托薩克（Torsak Sukwimol）表示，該名14歲槍手持續在接受精神疾病治療，不過事發當天並未服用處方藥，且犯嫌遭逮後供稱，一直有人告訴他「向其他人開槍」。

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