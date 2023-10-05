台東挾海葵經驗迎戰小犬 市區零星倒樹

中颱小犬暴風圈正籠罩花東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，台東縣挾「海葵經驗」迎戰，市區街道僅零星路樹斷枝；受到颱風外圍環流影響，台東富岡漁港掀起7公尺巨浪，浪花滔天景象驚人。

小犬颱風暴風圈籠罩花東、台中以南陸地及澎湖，台東市區風勢稍減，間歇雨勢不斷。（蕭嘉蕙攝）

台東縣挾「海葵經驗」迎戰小犬颱風，市區街道僅零星路樹斷枝。（蕭嘉蕙攝）

小犬颱風來襲，台東縣昨日入夜後風雨明顯增強，目前暴風圈持續籠罩，風勢稍減，間歇雨勢不斷，市區街道人車稀少，多數民眾在家度「颱風假」；由於先前海葵颱風釀台東樹倒成災，面對小犬來勢洶洶，各地加強樹木植物修剪疏枝，經一夜「犬襲」，僅傳出零星路樹斷枝，尚無阻礙人車通行，民眾見狀笑說「該斷的早就被海葵掃除了，小犬沒戲唱」。

根據最新氣象資料顯示，小犬颱風過去3小時強度稍減弱，中心目前在鵝鑾鼻東南東方近海，向西轉西北西移動，受到外圍環流影響，台東富岡漁港掀起滔天巨浪，浪高達7公尺，令人怵目驚心；另外也提醒，受颱風暴潮影響，東南部及南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。