19歲小將劉巧兮5日在自由式輪滑女子速度過樁金牌戰擊退強敵伊朗女將塔拉娜，摘下中華滑輪隊本屆第5金，也是整個代表團第13金，除了強調自己本來就以拿下金牌做為目標，她更說：「現在才有真實感覺，因為金牌蠻重的，跟想像不太一樣。」

從預賽一路殺到金牌戰，劉巧兮的臉上絲毫看不到任何激動情緒或表情，因為她以前曾在比賽期間發生情緒起伏造成失利，所以她在比賽期間只會告訴自己越冷靜越好，「實際上今天比賽中我太緊張，怎麼想都不太行，直到決賽，我反而越來越有信心。」

塔拉娜今天取得預賽第1身分晉級，實力強勁自然不在話下，劉巧兮表示，其實決賽對上塔拉娜很緊張，後來想著以前在別的國際賽對過她，也曾贏過她，就把她想成國內陪自己練習的男生選手就好，「就當平常練習，反正她也不可能比男生快。」

其實劉巧兮在今年5月遇上低潮期，當時她剛拿到世錦賽金牌返國，卻發現自己出現跟腱炎，「大概是因為有段時間我練太多了，自從知道自己受傷，就是持續治療，不過一開始我很慌張，畢竟只剩下4、5個月了，大家都在進步，我卻在養傷。」

「幸好順利復原過後，我就是盡量多練點，且積極做好復健，才有辦法達到我的奪金目標，看著會旗逐漸升起，內心真的很感動！」劉巧兮說。