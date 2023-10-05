花蓮縣文化局石雕博物館2樓展區，即日起展出近20件在地藝術家精湛的石雕作品，以「相生」為主題，透過石材創作反思與土地之間的關係；圖為藝術家王標的作品「看見奇萊」。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮被譽為石頭的故鄉，迄今培育無數石雕藝術家，在石材上刻畫出欲想傳達的理念。花蓮縣文化局提供在地藝術家展示平台，即日起在石雕博物館2樓展區，展出近20件精湛作品，並以「相生」為策展主題，透過石材創作反思與土地之間的關係。

文化局指出，藝術與人的共鳴，往往來自個人的生命經驗，石材為人類歷史上最早的藝術創作媒材，其自然、高穩定度及易於保存的特性，經藝術家的創作，最能展現人與土地的連結關係，且其所呈現的不僅是美感，更在於記憶。

花蓮縣文化局石雕博物館2樓展區，即日起展出近20件在地藝術家精湛的石雕作品，以「相生」為主題，透過石材創作反思與土地之間的關係；圖為藝術家魏永賢的作品「領航」。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

文化局表示，花蓮背山面海，地理及地質環境特殊，輔以種族文化多元，石雕創作者的作品往往呈現與原始環境密切相關，如山、海、太陽、風、動物等，多以自然風土為造型，自然元素成為花蓮在地藝術家集體潛意識中的共同語彙，不因時空變化而消逝，成為花蓮石雕創作共有的DNA。

文化局提供縣內石雕創作社群展演平台，在石雕博物館2樓常設展區，由花蓮縣石彫協會以「相生-山海之際」為主題策展，展出近20件石雕作品，展現豐沛的藝術能量。

文化局說明策展主題，此次以聚集交流方式，提供縣內石雕創作社群展演平台，帶動各世代觀摩交流，綜觀展品包括具象的山、海、動植物形象，及抽象的幾何造型等，故以「相生」為題，連結自然與人文活動軌跡，以創作反思與土地的關係，讓觀者具體而微地感受花蓮石雕創作者的所思所想。