現代人幾乎手機不離身，有些人甚至會在沙發或床上仰躺滑手機，小心此舉有一定程度的風險。對此，日本JCHO大阪病院耳鼻咽喉科部長前田陽平就指出，躺著使用手機，若在過程中不小心手滑，就有可能直接砸到臉部，恐導致鼻子變形，需要進行鼻部手術，不可不慎。

根據日媒《まいどなニュース》報導，前田陽平近來在個人twitter上提到，過去曾收治因手機撞擊而臉部受傷的病人，也在醫學學會上，聽到不少醫師討論過類似情形，所以特別呼籲大眾在使用手機時要留意姿勢，別輕忽手機撞擊力道，恐導致鼻子變形，需進行鼻部手術，而這類面部變形手術可能非常困難。

該則發文在社群媒體上掀起熱烈討論，短短8天瀏覽次數就達到280萬次，前田陽平表示，他收到許多網友的經歷分享，其中包括牙齒折斷、視網膜剝離等情況，可見其嚴重性不容小覷。這也讓他不禁感到，此種程度儼然已升級成為「智慧型手機創傷」的新領域。

根據《今健康》報導，北市聯醫仁愛院區眼科部醫師曾柏宸說明，躺著滑手機若砸到眼睛，輕則可能眼部瘀青、眼壓升高；嚴重的話，可能虹膜出血遮蔽視力，鈍傷可能引發青光眼，並增加白內障提早形成，甚至是失明的風險。他提到，眼睛受傷當下，可先冰敷消炎，不建議多做其它處置，盡早檢查為佳；接下來半年內應注意眼部狀況，若有異常應盡快就醫。