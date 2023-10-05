公股銀行在疫情期間積極配合政策辦理紓困貸款，扮演協助產業穩定營運及安定就業的重要角色，疫後為因應國際政經變局衝擊，財政部督導公股銀行進一步整合資源，配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，同步推出「中小企業千億振興融資方案」，希望能提供中小企業多元選擇，發揮金融支援企業之政策加乘效果。

財政部國庫署表示，「中小企業千億振興融資方案」自112年4月中旬開辦，實施期間至113年12月31日止，由8家公股銀行以自有資金提供貸款總額度3000億元，支援微型及新創事業、中小企業之疫後振興資金需求，協助中小企業快速復甦，扶持創新與轉型升級，提升產業競爭力及強化經營韌性。

該方案貸款利率最高不逾中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加1%(目前為2.595%)，另貸款對象屬「微型及新創事業」、「創新及轉型升級」者，其貸款利率得酌予優惠。

財政部國庫署進一步表示，該方案截至112年8月底累計核貸928.04億元、1萬1727戶，其中以承作微型及新創企業戶數為最多，計6095戶超逾半數，頗具成效。