「數位轉型鼎革獎」頒獎，中國附醫榮獲「醫療服務創新組醫學中心首獎」，由院長周德陽（右）代表領獎。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台灣護士荒嚴重，政府甚至祭出護理補貼要留住人才，中國醫藥大學附設醫院總院長周德陽證實臨床護理師工作繁重，光是寫護理紀錄每天耗時1小時，該院致力發展智慧醫療，讓AI成為醫護最佳幫手，不但提升醫療品質，也減少工作負擔，日前更獲「數位轉型鼎革獎」3項大獎肯定。

近年各醫學中心紛紛投入智慧醫療發展，但對民眾而言卻很無感，就怕醫院燒錢後，羊毛出羊身上，對此周德陽解釋，該院建置「以病人為中心」的醫療AI系統，開發出來的「智抗菌」、「智救心」和「智護肺」等3大平台打提升病人存活率24％，甚至在患者出現心肌梗塞送醫路程中就介入，最快15分鐘內打通病人心血管。

而面對近來討論頗多的護理荒，數位轉型也提供優化策略，減輕臨床護理師庶務及文書工作，周德陽指出，根據統計1位臨床護理師工作8小時，其中約有1小時撰寫護理紀錄，該院透過人工智能導入語音紀錄產生結構式病歷，讓護理師過往交班1小時縮減為15分鐘，進而提升病患照護品質。

國際商界最具影響力的刊物「哈佛商業評論」自2021年創立「數位轉型鼎革獎」，表揚各業界最傑出的數位轉型機構，中國附醫今年首度參賽，於激烈競爭中脫穎而出，獲得3大獎項「大型機構數位轉型領袖獎」、「綜合轉型先鋒獎(醫學中心)楷模獎」，以及「醫療服務創新組醫學中心首獎」－智抗菌平台。周德陽更榮獲數位轉型領袖獎，成為該獎項首位醫界領導者，格外受到注目。