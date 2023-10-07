檢察總長邢泰釗6日親赴苗栗地檢署發加班費嘉勉苗檢查獲國內首宗總統選舉賭盤案。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

檢察總長邢泰釗非常重視苗栗選舉查賄績效，6日親赴苗栗地檢署嘉勉苗檢查獲國內首宗總統選舉賭盤案，這也是國內檢察體系最高首長首次公開表揚檢警查辦「未來案」但也引來基層警察納悶，明年總統選舉中藍白陣營最後總統參選人都還未定案，賭盤組頭也還無法開出總統賭盤賠率，那麼檢方所稱總統選舉賭盤究竟從何而來？

9月23日，檢察總長邢泰釗親赴苗栗主持明年大選查察賄選會議。隔天，苗栗地檢署立即宣布在高雄市、台南市查獲總統選舉賭盤的機房，查扣電腦主機12台、螢幕15台、手機34支、監視器3台、網路分享器3台，並查扣涉及人頭帳戶餘額約36萬元，苗栗地檢署並在新聞稿中公開宣揚，這是總統副總統選舉罷免法第88之1於今年6月增訂公布後，國內首件查獲的選舉賭盤機房案。

苗栗地檢署宣布破案立即引起邢泰釗高度重視，6日邢泰釗再度親赴苗栗地檢署，頒發業務費及加班費來嘉勉指揮破獲總統選舉賭盤案的檢察官，邢泰釗除嘉許苗栗地署全體同仁以劍及履及的態度積極查緝妨害選舉案件以外，並期勉檢察官們在國際局勢險峻的環境下，務以公平正義、國民感情為念，全力執行各項選舉查察工作，讓民眾感受到檢察機關維護選舉公平的決心，並使不法份子及境外勢力難以運用非法方式介入我國選舉以影響全國人民自主意志的形成。更期盼以個案的具體查緝成果，使不法分子知所警愓，於未來三個多月的選前期間，切勿嘗試以經營選舉賭盤等非法方式意圖影響選舉結果，讓全體國民共享民主成果，並藉此深植良好的民主政治根基，厚實國家的競爭力。

據了解，苗栗地檢署先前發布查獲總統選舉賭盤案時，有媒體詢問檢方選舉賭盤賠率等相關內容時，檢方以偵查不公開為由拒絕透露。但有熟悉查辦選舉賭盤的資深刑警質疑，明年的總統大選，至今藍白陣營將如何推出最後候選人都還未有定論，請問選舉賭盤的組頭要怎麼開出賭盤賠率？沒有賠率標的的賭盤該如何招攬賭徒下注，依據檢方查獲內容，比較接近是查獲組頭賭博機房，但要連接到還未發生的總統選舉賭盤上，這種偵辦未來案的功力，資深刑警自嘆弗如。