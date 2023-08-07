台中大雅警分局長劉雲鵬與在場每位小朋友擊掌。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中大雅警分局長劉雲鵬孩子們同歡。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為鼓勵兒童及青少年能夠利用暑假期間參與課外活動，台中大雅警分局日前辦理一場結合暑期青春專案及全民防詐兩大主題的親子活動，由分局長劉雲鵬陪伴現場參與兒少及家長，有獎徵答送出限量的「大雅警餅（真拚）」，小朋友開心持「刑警證」及穿「刑警背心」，體驗一日小小刑警活動。

大雅警分局表示，本次靜態活動主題著重在青春專案宣導6大主軸之一的「反毒拒菸」，特別邀請LINE貼圖創作者「Chihua」繪製可愛圖畫，並訂製專屬本分局的帆布提袋，讓參與的兒少塗上自己獨一無二青春的色彩，達到寓教於樂的效果。

活動中分局長劉雲鵬親自進行有獎徵答，禮物是分局長限定版的「大雅警餅」，劉雲鵬更親切與在場每位小朋友擊掌，與小朋友們約定「快樂成長，你來；守護治安，我來」。

另外，動態活動將重點放在目前最火熱「全民防詐」議題，特別設計藏有彩蛋的海報，張貼於轄內5間分駐(派出)所，由家長帶領孩子們觀看完「名人反詐影片-網路詐騙篇」後，手牽手出發前往蒐集海報上的防詐關鍵字和派出所戳章，活動最後親子們再度回到分局，參加抽獎活動，幸運之手抽出一顆顆的扭蛋，孩子們滿載而歸。

大雅分局長劉雲鵬表示，為了讓親子都有一個具有意義的暑假記憶，分局主辦這場寓教於樂動靜1＋1體驗活動，結合兒少反毒、防詐及拒菸等青春專案宣導主題，讓孩子們在參加有益身心健康的活動時，也能培養正確的法治觀念，預防犯罪及被害，保有單純美好的成長青春期。