台中市1名女子小玉（化名）因為失戀，想要找工作，於是前往友人胡姓男子住處詢問工作機會，過程中2人喝酒聊天，胡男竟動起歪腦筋，對小玉伸出狼爪，儘管小玉拒絕80多次，仍遭胡男性侵得逞，台中地院依強制性交罪，判他3年2月。可上訴。

判決書指出，小玉跟胡男是朋友，2022年3月9日晚間小玉為諮詢工作事宜，單獨前胡男在台中市租屋處，過程中2人喝酒聊天，其後胡男對小玉為肢體碰觸而遭小玉拒絕，胡男竟仍基於強制性交之犯意，強行撫摸、舔吻甲女胸部，並強脫小玉上衣、褲子，以此強暴方式違反小玉意願，對她強制性交得逞。

胡男偵查時辯稱，當天和小玉喝酒、吃宵夜，當時氣氛很好，我們在沙發上有親吻、擁抱，後來移到床上，就有發生關係，當下她都沒有拒絕，我們把雙方衣服、褲子脫掉，整個過程大概20分鐘，我跟小玉發生性關係時，小玉真的沒有說不要，當下都是兩相情願云云。

檢察官複訊時，檢視小玉提出錄音黨佐證，胡男仍否認「男子聲音為其本人」，後來才坦承且辯稱，可能我誤會她對我有好感云云，可見被告對於其行為仍多有辯解；最終坦承犯行。

經檢視錄音黨譯文，胡男曾向小玉表明「你脫掉外套，我就不碰你」等語，嗣後小玉向胡男稱「你知道我為什麼會來嗎」、「因為我剛失戀，走開啦」，隨後兩人繼續交談聊天，胡男再次向小玉表示「跟你說真的也不信，想要跟你在一起也不信，現在想要X你也不行，這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」等語，小玉已清楚表明「不行」、「不要舔」、「噁心」等語，其後多達80餘次呼喊「我不要」或「不要」、「我真的不要」等語，最後還是遭胡男性侵得逞。

法院審酌，被告係具有正常智識程度之成年人，要求被告尊重他人、尤其是異性的性自主意願，並非過度期待，然其竟趁告訴人至其住處諮詢工作之機會，未能克制自己情慾衝動，違反小玉意願對其強制性交，除侵害小玉之性自主決定權，亦戕害小玉身心甚鉅，造成其生理及心理上難以抹滅之陰影，台中地院審理後依強制性交罪，判他3年2月。胡男不服提起上訴，遭高院駁回。仍可上訴。

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