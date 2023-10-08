中國安徽省安慶市日前有1名糊塗的男子在自己大喜之日跑錯社區，剛好那社區也有1位新娘正等著丈夫的婚車來接她，以為這名糊塗的男子就是她的丈夫，差點就要上車，直到發現眼前男子根本就不認識，才意識到這是1場烏龍。不過新娘的家人，在男子的婚車進到社區後，就把鞭炮給放完了，事後雙方便商議由男子賠償鞭炮的錢。對此就有網友留言表示「這屬於雙喜臨門，是個好兆頭」。

安徽省安慶市4日有2對新人同1天結婚，更巧的是2名新娘的家就在隔壁社區，不過在婚禮當天，其中1名新郎搞錯地址，竟跑到隔壁社區。正好碰上隔壁社區的新娘在等待丈夫來接她，這名新娘準備下樓時，順勢走到窗前一看，竟發現樓下要接親的男子不是自己的丈夫。

新娘家人發現男子接錯人，最後協商由男子賠償鞭炮錢。（圖／沸點視頻微博）

雙方了解狀況後，得知是這名男子搞錯地址，他的妻子正在隔壁社區等著他。不過由於男子進入錯誤的社區時，這名新娘的家人將迎親鞭炮都放完了，雙方商議後由男子賠償鞭炮的錢以表歉意。

對此，有網友留言表示「雙喜臨門，也算是好兆頭吧，沒必要爭執」、「現實版的上錯花轎嫁對郎」，也有人認為「新郎太緊張了，應該要提前做好準備」，更有人表示「這烏龍事件不僅給人們帶來歡樂，也提醒我們珍惜眼前的幸福」。