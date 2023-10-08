台中市警察局僅用簡單的編碼方式替代，就提供出示台中市前20大檢舉達人身分證字號，在PTT引發網友熱議。台中市議員江肇國抨擊，警察局在事件發生後仍渾然不覺，連最基本的個資保護工作都做不好，應該加強訓練。台中市府數位治理局表示，將強化相關局處機敏性資料保護技術強度。

江肇國說，根據網友文章提及，警察局自建的系統資料庫撈取檢舉達人資料，之後在身分證欄位「僅以最簡單的重新編碼方式」加密後即提供出去，網友只要花點時間做簡單的還原步驟，這些人的身份證字號就被流傳出去，甚至有人還查出相關人住址資訊，嚴重影響他們權益。

江肇國痛批，警察局及市府上下在事後都渾然不知，顯示市府人員對資安防護、個資保護觀念相當薄弱；此事件凸顯出市府資安漏洞，且各局處都有機會接觸到民眾的個資，也顯示新成立負責資訊業務的數位治理局未發揮功能，要求資安長應要求各局處加強資安教育，並向受影響的市民道歉。

數位治理局表示，將提醒相關局處強化機敏性資料保護技術強度，並會將此案例納入資安訓練課程內容，強化市府人員資訊安全保護意識。