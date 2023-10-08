(摘自晴天旅遊官網)

以色列與巴基斯坦爆發戰爭衝突，繼旅天下旅行社宣布取消後續以約團之後，晴天旅遊下午也宣布取消10月10日出團。

晴天旅遊表示，因為突然爆發以色列巴基斯坦的戰爭衝突，為顧及全團旅客的安全與利益，宣布取消10月10號出發的團體。但因為戰爭因素取消是不可抗力或不可歸責於旅行社之的事由，致本契約的全部或一部分無法履行，後續取消所衍生的相關費用，該旅行社會依照交通部觀光署和品保協會的公告原則處理，努力爭取降低相關費用，以保障旅客權益。

晴天旅遊表示，但目前戰爭突發且正值連假期間，航空公司與國外地接社的回覆尚未明確，待各方資訊明確之後，晴天旅遊將再提出已代繳的行政規費或履行本契約已支付的必要費用，確認之後再將餘款退還。

此前觀光署宣布，為維護國人旅遊安全，10月8日以後出發至客觀風險解除前，前往以色列旅遊地點行經加薩地區的旅行團，原則上請雙方（旅行業與旅客）協議延後，如旅客仍欲取消行程解除契約，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條），即因不可抗力或不可歸責於雙方當事人的事由，致本契約的全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。

觀光署表示，旅行社應將已代繳的規費或履行本契約已支付的全部必要費用扣除後之餘款退還旅客。至於前往以色列加薩地區以外景點區域，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點（國外旅遊定型化契約第15條），即出發前，旅遊團所前往旅遊地區之一，有事實足認危害旅客生命、身體、健康、財產安全之虞者，得解除契約。觀光署並指出「旅行社除得扣除已代繳之行政規費，及已付之必要費用外，並得向旅客收取不超過5％旅遊費用作為補償」。