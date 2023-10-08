星期六，巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」(Hamas)，對以色列發起了前所未有的突襲，以色列國防軍發言人表示，哈馬斯武裝分子從「陸地、海上和空中滲透」，這話毫不誇張，哈馬斯利用動力滑翔傘(motorised paraglider)，飛入以色列社區。

商業內幕(BusinessInsider)報導，由哈馬斯組織所拍攝的影片顯示，哈馬斯利用機動飛行傘展開突擊作戰訓練，包括單人式的揹負傘，以及雙人搭乘的滑跑傘都有。幾個武裝份子搭飛行傘，降落到模擬的以色列建築外降落，武裝份子解除傘具之後，立即帶著武器殺入建築當中。

#BREAKING Hamas publishes video footage of its fighters using motorized hang gliders to infiltrate southern Israel. pic.twitter.com/TBNsJa9DOl — Clash Report (@clashreport) October 7, 2023

雖然目前以色列遇襲的新聞畫面中，還沒有看到出現飛行傘，但是一段屋頂上拍攝的影片顯示，在周六的攻擊期間，有不明人士以飛行傘飛過以阿社區邊界，與他們的訓練情況非常相似。

這種利用特殊飛行器的突擊行動，令人聯想到1940年的「埃本-埃美爾要塞戰役」(Battle of Fort Ében-Émael)，德軍以11架DFS 230滑翔機，運送96名士兵空降到比利時埃本-埃美爾要塞，僅以1天的時間，6人陣亡的代價，就攻下這座要塞。

And footage of Hamas fighters crossing border using paragliders pic.twitter.com/p99GWx7dth — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023

與德軍不同的是，哈馬斯的突襲沒有目確的目標，是以製造混亂和傷害為主，以色列平民突然遇到意圖不明的不速之客，一時之間錯愕的心情多過一切，難以應對也是常情常理。

路透社報道，武裝分子從加薩越過邊境，進入以色列南部，並且在當地發生衝突，槍戰、爆炸不斷。這些武裝份子利用無線電通訊，提供座標給哈馬斯的火箭彈部隊，之後有上千枚的火箭彈朝以色列襲來，雖然多數以色列的防空部隊所擊落，但擊落火箭彈也會造成次生傷害。

以色列政府宣布 國家已進入戰爭狀態， 以色列國防軍要求南部和中部的平民前往避難所，以色列空軍也會立即攻擊加薩走廊的哈馬斯目標。