以色列總理辦公室宣布，安全內閣昨晚投票決定「國家正式進入戰爭狀態」，可以執行「重大軍事活動」。這算是以色列正式對哈馬斯組織提出宣戰令，以徹底消滅該組織為戰爭目標。

以色列時報( Times of Israel)報導，總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu )在哈馬斯發動大規模攻擊之後，他立即表示在恐怖分子滲透以色列南部，並造成數百人死亡後，以色列已正式進入戰爭狀態。」

根據以色列政府基本法第40條：「未經政府內閣同意，國家不得發動戰爭」，因此總理的宣言，必須得到安全內閣的背書才會生效，不久之後，色列高級安全內閣已通過戰爭決議，期間可進行各種軍事活動，包括士兵動員、通訊監管、情報刺探，主動打擊、軍事佔領等手段。

以色列上一次的全面戰爭狀態是1974年的贖罪日戰爭，以色列要同時面對敘利亞與埃及的軍事打擊。發生在周六的哈馬斯攻擊事件，正逢贖罪日戰爭50周年，但與上一次戰爭不同的是，哈馬斯並非國家團體，而是武裝組織，因此這更像是一場反恐作戰。