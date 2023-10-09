前台啤總教練閻家驊。（圖 / 中時資料照）

台北市警局今年2月接獲線報，指稱黑幫分子於萬華梧州街一處廢棄茶室開設大型賭場，更有不少大哥級人物與民間人士出沒，大批警力前往攻堅、成功逮捕賭場負責人及60餘名賭客，其中包括知名台啤前總教練閻家驊、前苗栗縣議員吳昌運，閻家驊當時被查出1小時候就輸了10萬，但賭客當時已依《社會秩序維護法》裁罰。賭場負責人及工作人員日前判決出爐，陳男、柯男各判3月徒刑，得易科罰金9萬元。

回顧本案，該處茶室原是萬華一位知名角頭事務所，後經新北某大角頭租用為天九牌賭場，營業已有一段時日，但為躲避警方查緝，營業時間經常不定，因此難以查緝。

台北市警察局督察室多日埋伏跟監，確認茶室有人活動後，今年2月11日凌晨3時許出動大批員警前往攻堅，會同萬華分局到場清查、清點賭資，成功將60餘名賭客及負責人逮捕歸案，並從現場查扣大批賭資。

警方清查身分時，赫然驚見台啤前總教練閻家驊等人。據了解，閻家驊曾於2017，被控涉嫌網路下注簽賭，並於2015年瓊斯盃擔任中華隊領隊時，簽賭中華隊，涉及賭博罪。

由於閻認罪獲得緩起訴，期限1年6月，命他交付100萬處分金給國庫，還須受北檢要求進行反賄選、司法保護、法治教育宣導的120小時義務勞務。全案依《賭博罪》、違反《社維法》偵辦。