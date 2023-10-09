為了保障勞工退休後的生活，政府提供「勞工保險（勞保）老年給付」、「國民年金保險（國保）老年年金」與「勞工退休金」等3項社會保險，其中勞保去（2022）年有159萬人請領為三者最多，其又分為「一次領」或是「月領」。

有人認為「一次領」可能不敵人性，很快就花完，另一派人說，若有做好理財規劃，「一次領」比較好；理財專家則表示，「一次領」還是「月領」，牽涉到請領年齡、投保薪資、機會成本、收支管理和人性考量等因素，須審慎規劃，才能安享天年。

「一次領」等同放棄年金，必須考慮下半生壽命能活多久、並擁有良好的理財能力，領錢後能否保持紀律、收支平衡都是需要克服的課題，除了要讓退休金按規畫累積，還要做好年月收支報表，定期檢視退休金配置是否需要優化、持續工作、維持儲蓄。

試算「一次領」及「月領」老年給付，若投保以最高薪資級距45,800元、年資40年計算，一次領基數為50，可以領到229萬元，月領則為24,988元，兩者直接相除為91.6月，也就是領年金累積7.6年，就等於一次領總額，以台灣平均壽命79年，若65歲退休，平均餘命14年，顯然月領比較划算。

不過，若要選擇「一次領」可以留意一點，勞保年資給付金額計算方式為「最後三年平均月投保薪資X年資基數」，滿60歲之前，保險年資每滿一年就按照「平均月投保薪資」發予1個月；若年資逾15年超過的部分則以滿1年給予2個月，合計最多以45個月為上限。

又依勞保補充條款規定，60歲以後的投保年資最多可再計算5年，也就是可以多領10個月，合計60歲以前一次請領老年給付，最高可領50個月。

舉例來說，張先生從22歲工作到59歲，勞保年資累積共36年，退保前36個月之月投保薪資若為45,800元，申請「一次領」，最多只能領45個月，也就是4,5800元X45個月＝2,061,000元；張先生若繼續工作到61歲再退保，就可以領到50個月，也就是45,800元X50個月＝2,290,000元，足足多領229,000元。