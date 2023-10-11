退休要準備多少錢？根據國泰世華銀行發表台灣首份結合總體經濟模型的《2023台灣全民財務健康關鍵報告》，台灣人認為至少要準備1431萬元才能退休，而且認為退休後每月生活費約需5萬元。

調查結果顯示，台灣人三大財務目標分別是退休金準備、旅遊以及買房，近6成台灣人將「退休金準備」列入財務目標，即使是財務健康不佳者，亦有超過4成認為退休金準備很重要。根據統計，45~64歲台灣人中，約有15%能提早退休。

調查結果亦指出，台灣全民財務健康平均為59.2分，隨著年齡增長財務健康也會越來越好，25歲以下平均54分；25~34歲57分；35~44歲58.1分。45歲之後是台灣民眾財務健康狀態的重要分水嶺，45~54歲62.1分；55~64歲65.5分；65歲以上68.9分。

至於強化財務健康的3大關鍵，分別是計畫、紀律以及技能。根據統計，財務健康良好者90%具財務目標，而且有良好紀律，也會持續提升金融知識、實踐投資行動，並且善用專業金融機構提供的工具與諮詢服務。