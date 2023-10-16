夫妻結婚之後，丈夫薪水如何管理，甚至夫妻各自收入如何非配使用，向來是每個家庭必然面對的問題。但若是丈夫婚前都將收入交給母親，婚後想要討回當作家用，卻未必那麼容易，而且恐引發家庭革命。

一名人妻在臉書「爆料公社」發文表示，老公婚前薪轉戶存簿給媽媽跟姊姊處理，每月會另外給他一萬九的金額運用，但是這些錢要支付房租、停車費、水電、瓦斯、管理費等開支，其實所剩無幾。

人妻表示，與丈夫結婚後，現在小孩也出生了，丈夫想從媽媽及姊姊手上拿回之前存款，卻遭姊姊狂酸「一個月19000為什麼沒積蓄」，甚至還牽拖說，「之前理財的錢要給2個小孩」，打死不願意將錢吐出。

最慘的是，後來丈夫想方設法拿回存簿，卻發現裡面餘額只剩一千多元，讓她相當無奈。

人妻悲慘的遭遇，讓網友討論熱烈，有人狂酸「一個連自身財產都無法掌控的男人，妳敢嫁?」、，但也有人同情地的覆議說，「我老公婚前薪水交給姐姐管理，結婚時存款0元」，更有網友建議要採取強勢作為，「反正都扯破臉了，告侵佔啊」、「先有證據再來吵吧」。