70多歲的張姓獨居老人，因無家人照料生活，轄區士林警分局溪山所員警訪查時意外發現，張因罹患糖尿病等慢性病，生活逐漸不堪負荷，並靠著終身俸度日，立即啟動關懷機制，結合轄內慈善團體，在中秋節前贈送愛心物資，讓張翁感動不已。

溪山所警員日前家戶訪查，發現租屋獨居在至善路3段張姓老翁，其膝下無兒女，每月依靠終身俸過生活，原本身體健壯能自食其力，不願接受任何社會團體照顧，但近年因年歲漸長，身體疾病等因素，讓張翁生活逐漸不堪負荷。

警員返回派出所告知所長後，由所長聯繫轄內慈善團體及溪山里里長共同商討協助關懷事宜。後續由慈善團體提供愛心物資，由所長會同里幹事前往張民住處發放。張翁接獲物資對於所長及里幹事溫暖關懷倍感溫馨和感激。

士林分局藉此拋磚引玉，籲請社會大眾能發揮同理心，多加關懷周遭弱勢族群，結合社會關懷網絡、慈善團體，秉持回饋地方、發揮雪中送炭的精神，使弱勢家庭能感受到社會溫暖。